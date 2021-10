Younous Omarjee en Corse : « Le mouvement de l’histoire est la prise en compte des particularités »

- Si l’on compare aux régions de l’Est, une île, comme la Corse, bénéficie au final de peu de fonds européens ?

- Les îles des régions ultrapériphériques bénéficient de plus de fonds. La Réunion reçoit plus de 1,2 milliard € sur une programmation et, si l’on ajoute tous les fonds européens, la somme se monte à plus de 2 milliards €. La Corse bénéficie de 115 millions €. Le différentiel est considérable ! C’est exactement sur cette question que nous travaillons avec la présidente Maupertuis et le président Simeoni, mais aussi avec les présidents des autres îles qui ne sont pas ultrapériphériques, afin que les méthodes d’allocation changent pour la future programmation. Les régions des pays de l’Est sont classées dans la catégorie des régions les moins développées d’Europe, et moins on est développé, plus on a de l’argent. La Corse est dans la catégorie des Régions en transition, donc elle reçoit beaucoup moins de fonds, et comme elle n’a que 300 000 habitants, cela ne fait pas beaucoup. Pourtant, elle a les caractéristiques et les difficultés structurelles des îles, c’est-à-dire l’éloignement, l’étroitesse du marché, la dépendance vis-à-vis de l’extérieur, les surcoûts... Il faut que, dans le calcul des allocations, tous ces éléments, ces handicaps permanents soient pris en compte par une réaffectation des fonds. Des choix sont faits aussi au niveau de l’État. Sur le Fonds de relance, la France aurait pu mieux servir les Outre-Mer et la Corse. Il y a enfin l’enjeu très fort de la bonne utilisation des fonds. Je suis agréablement surpris par le fait que la Corse a un niveau de consommation correspondant à la moyenne européenne. Elle consomme plutôt bien avec des projets de qualité, et je pense qu’il y a matière encore à progresser.



- La Corse est une île montagne, les fonds UE vont surtout au littoral et ignorent cette contrainte montagneuse. Comment y remédier ?

- Nous avons décidé de présenter un rapport sur les îles qui sera voté en janvier ou février 2022 et qui est toujours en cours d’élaboration. Mon séjour en Corse permet de nourrir les propositions qui seront faites dans ce rapport. La présidente Maupertuis et le président Simeoni m’ont dit que les objectifs d’autonomie alimentaire et énergétique sont stratégiques pour la Corse. En matière d’autonomie alimentaire, l’agriculture corse a des potentialités considérables : beaucoup d’efforts ont été accomplis dans l’élevage et dans certaines cultures. Sur les cultures vivrières, il y a sans doute un chemin à trouver pour diminuer les importations et augmenter la production locale, mais la Corse ne bénéficie pas des instruments européens pour cela. Par exemple, le programme POSEI permet aux régions ultrapériphériques, mais aussi aux îles grecques, de structurer les filières et de créer les circuits de commercialisation les plus courts de la ferme à l’assiette. Travaillons sur un POSEI Corse qui assurerait plus de fonds par rapport à l’agriculture, en plus des fonds de la PAC (Politique agricole commune). Des Fonds POSEI adaptés sur la base de l’article 174 et répondant à des problématiques de zone à mi-hauteur du pays.



- Le futur budget européen sera-t-il à la hauteur ?

- On a eu énormément d’inquiétude. Avec l’ancien président du Comité des régions, Mr Lambertz, nous avons mené un combat commun et mobilisé les régions de toute l’Europe pour sauver le budget de la cohésion dans un contexte budgétaire extrêmement tendu. Le budget de la cohésion a été sauvé. Si on ajoute les budgets propres à la politique régionale – FEDER…- et les nouveaux instruments que nous avons voulus – le Fonds de transition juste, React-U -, nous avons plus d’argent que jamais auparavant. La bataille budgétaire a été gagnée ! J’ai présidé toutes les négociations concernant les fonds et je peux vous dire que, globalement aujourd’hui, le cadre est plutôt favorable, même si des inquiétudes persistent pour l’avenir parce que tous les fonds du Plan de relance ont échappé à la méthode communautaire. Leur gouvernance n’est pas équivalente à celle des fonds européens, beaucoup de liberté est laissée aux Etats.