Yoann Paoloni dévoile « Un Babbu », son deuxième single

Yoann Paoloni, 38 ans, est compositeur-interprète. Il a découvert la musique très tôt, à l'âge de 6 ans, en posant ses petites mains sur un piano qui appartenait à son père, musicien. Persévérant dans cet art, en 2010 il intègre le groupe Impiaghjera en tant que pianiste. Fin 2017, alors qu'il a quitté le groupe, pour un ami il anime une soirée en tant que chanteur. Cette expérience de chanteur l'emballe et il décide alors de travailler sa voix et sa technique vocale au sein du groupe Un'Ideale. Avec cette formation il parcourt la Corse pour partager ses titres favoris.En avril 2020, participant au 1Tremplin musical Corse Music Events, il prend part à la finale et il y rencontre Vincenzu Lota, artiste et ingénieur du son à ATOM Studio.Leur collaboration débute en novembre 2020 sur une adaptation en langue corse du titre « Chanter » de Florent Pagny avec Tittò Limongi. Sur FB, son titre comptabilise plus de 20 000 vues.En juin dernier, Yoann Paoloni sort son 1single, « l'amichi », un texte de Tittò Limongi, produit par Vincenzu Lota à ATOM Studio. Ce titre évoque des histoires d'amitiés, les bons comme les mauvais moments, mêlant des mélodies pop à ses influences musicales corses.Ce vendredi Yoann sort un nouveau single, « Un Babbu » en collaboration avec le rappeur ajaccien Jean-David Cecchi. Il sera disponible sur toutes les plateformes de musique. Ce titre figurera sur le premier album de Yoann Paoloni dont la sortie est prévue fin 2022« Pour un enfant, il y a la mère qui a un rôle fondamental mais il y a aussi un père » explique Yoann. « Ce père c'est ce modèle, celui qui se doit d'être toujours là, même s'il ne dit rien. On doit savoir qu'on peut compter sur lui malgré la fatigue et les complications de la vie, c'est un pilier. Il n'y a pas de méthode pour devenir père, ça ne s'apprend pas, ça se sent, ça se ressent. Au-delà de notre société patriarcale méditerranéenne, le père se doit d'être un guide qui montre toutes les routes à prendre sans en fermer une seule pour accompagner son enfant, son trésor dans la vie ».