Yannick Castelli : « Nous proposons un programme ambitieux, réaliste et pragmatique pour Penta-Fulelli »

Voici sa profession de foi :



« Chers concitoyens, cari paisani, cari amichi.

Fort du soutien et de la confiance que vous m’apportez, c’est tout naturellement que j’ai décidé de briguer un deuxième mandat de maire au sein de notre commune.

Du village classé de Penta authentique joyau architectural, couronnant l’agglomération de Folelli au statut affirmé, jusqu’à son littoral véritable trésor patrimonial, notre commune est devenue le pôle économique, social, culturel et environnemental du territoire.

La protection et la valorisation de notre richesse agricole sont sans conteste le résultat d’une politique d’aménagement concertée, contrôlée et maîtrisée, que je compte poursuivre avec une équipe renouvelée.

Consciente des enjeux à venir, cette nouvelle équipe sera composée de femmes et d’hommes de toutes sensibilités, dont la motivation, l’engagement et le dynamisme seront animés par la volonté d’oeuvrer à votre service pour relever de nouveaux défis.

Après avoir réalisé l’essentiel de nos équipements structurants, notre ambition sera d’améliorer votre cadre de vie, de renforcer la cohésion sociale, de consolider un soutien appuyé à l’économie locale et au monde associatif pour conforter la démocratie participative.

A nostra forza ghjè u vostru sustegnu. Simu d’issu paese è ci vulemu campà !

Fort d’un bilan financier jugé excellent par les autorités de contrôle, honorant une gestion maîtrisée des finances publiques de la commune, nous vous proposons humblement avec force et détermination, ce programme ambitieux, réaliste et pragmatique.

Per una cumuna serena - une commune dans un cadre de vie privilégié

- Finaliser le Plan Local d’Urbanisme, actuellement en cours de révision, en privilégiant l’équilibre entre développement maîtrisé, protection et valorisation des espaces agricoles et environnementaux (espaces stratégiques agricoles, espaces boisés classés, préservation du littoral).

- Poursuivre l’embellissement du village par la réalisation d’un nouveau programme de mise en valeur du patrimoine (pavage des ruelles et placettes publiques - création d’un parking supplémentaire pour une circulation adaptée dans le Carrughju - restauration de l’Eglise St Michel - réhabilitation de la Funtana Vechja, etc...).

- Créer une piste cyclable et un parcours de santé allant de la Médiathèque au San Pellegrino.

- Prolonger, en partenariat avec EDF, le programme de remplacement d’équipements à basse consommation d’énergie pour le réseau d’éclairage public.

- Poursuivre les acquisitions foncières, y compris par l’application du droit de préemption pour la construction de voiries nouvelles et d’espaces publics accessibles à tous, notamment par la création d’un parc familial attenant à la Médiathèque.

- Renforcer l’attractivité commerciale et touristique par l’aménagement d’une zone de stationnement en centre-ville et l’implantation d’un office de tourisme en partenariat avec la communauté de communes de Castagniccia-Casinca.

- Agrandir le parc de jeux situé sur la place de l’hôtel de ville et aménager d’autres espaces ludiques dans les secteurs urbanisés (Chiapatella, centre-ville, etc...).

- Créer pour les personnes à mobilité réduite de nouveaux trottoirs en agglomération (route Royale, route de la Mer, route d’Orezza) et installer un dispositif handiplage au San Pellegrino.

- Réaménager les deux plages publiques de notre littoral (San Pellegrino et Aghjola), tout en luttant contre l’érosion avec la préservation des dunes et des zones humides, en concertation avec le Conservatoire du Littoral.

- Veiller à l’application sur le terrain du principe de la collecte des déchets au « porte à porte » (à compter du 1er janvier 2021) votée à l’unanimité par notre communauté de communes en 2019.

- Faire valider par la Collectivité de Corse notre volonté affirmée de voir arriver, à très court terme le train à Folelli.



A ghjuventù hè a nostra forza di dumane - parce que la jeunesse est notre force de demain

- Réhabiliter et moderniser l’école élémentaire de Folelli, en continuant de s’inscrire dans le programme de dédoublement des classes CP - CE1 bilingues (12 élèves en moyenne par classe) afin que les conditions d’enseignement soient optimales pour nos enfants.

- Garantir l’avenir de la scolarisation des enfants au village, dans un cadre de qualité, notamment en consolidant la ligne de transport interne créée gratuitement par la commune.

- Renforcer l’accueil et l’animation périscolaire en équipant les cours d’écoles d’un plateau sportif et d’équipements ludiques ; finaliser les travaux d’extension des locaux de la halte-garderie.

- Soutenir la promotion du sport dans notre commune en modernisant et en réhabilitant ses infrastructures : stade de Folelli (pelouse - vestiaires - buvette - tribune - gazon synthétique), stade de Penta (vestiaires - accessibilité à tous), complexe de tennis (court de tennis couvert).

- Assurer et favoriser la vie associative, en poursuivant le soutien financier constant au monde associatif social, sportif et culturel (de l’ordre de 328 000 € en 2019).



A cumuna attore maiò di l’unità suciale - la commune acteur majeur de la cohésion sociale

- Intensifier les missions du Centre Communal d’Action Sociale en développant le lien avec les associations, celles en charge des services d’aide à la personne mais aussi celles dévouées à nos ainés.

- Faciliter l’accession à la propriété pour les personnes à faible revenu par les dispositifs spécifiques d’aide, tout en poursuivant la politique d’acquisitions immobilières afin de disposer d’une offre à prix réduit en logements et en locaux commerciaux (actuellement 11 379 m² dont 1 140 m² de locaux commerciaux).

- Bâtir une Salle des Fêtes polyvalente à Folelli qui sera également un lieu privilégié de rencontres intergénérationnelles.

- Favoriser et accompagner l’implantation d’entreprises innovantes, créatrices d’emplois, par l’extension de la zone artisanale de Folelli.

- Soutenir en partenariat avec les porteurs privés le projet de création d’une maison de santé pluri-professionnelle à Folelli.

- Affirmer la signature de la Charte de la langue corse, notamment par le biais du programme d’adressage bilingue des rues.

- Maintenir l’évolution constante de la Médiathèque « Castagniccia Mare è Monti », pôle culturel et artistique de référence du territoire.

- Faire naître des « jardins partagés » au coeur de Folelli et mettre en place des composteurs collectifs au village.

- Faciliter l’installation de nouvelles exploitations agricoles et artisanales au village par l’application du dispositif Zone Montagne ».