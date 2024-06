Xavier Bartoli (La Suarellaise) remporte le Grand Trail de Serre-Ponçon

Une faute d’inattention sur le parcours le pousse même sur le mauvais chemin avant que son concurrent direct, Paul Burette, lui indique sportivement le bon chemin à prendre : « Après cette erreur, je pensais que je ne pouvais plus revenir sur le premier, Lucas Clocher, mais j’ai continué à tout donner et je suis revenu sur lui à 5 kilomètres de la fin avant de pouvoir le lâcher et là j’ai su que mes jambes allaient tenir et que j’allais l’emporter ! ».



Au final, le coureur insulaire s’impose en 2 heures 20 minutes et 32 secondes, avec près d’une minute d’avance sur Paul Burette, le second, et Lucas Clocher, le troisième. Une performance de taille sur une course, qui était la 2e étape de la prestigieuse Golden Trail Series, après la 1re étape disputée à Ajaccio lors du Trail Napoléon. « Grâce à ces résultats, je suis qualifié pour la finale qui se déroulera le 21 septembre au Pays Basque avec la SkyRhune. Avant cela je disputerais également la course de Sierre-Zinal en Suisse, qui fait partie des World Series, pour prendre une revanche par rapport à l’année dernière. C’est mon objectif principal ! ».



Grâce à ce succès et sa 2e place à Ajaccio, Xavier Bartoli prend désormais la tête du classement général des Golden Trail Series National avec 188 points devant Dylan Ribeiro, membre de la Team Salomon. Rien que cela !

Xavier Bartoli2e Paul BuretteLucas ClocherLeonard BolcatoElie Besson-PithonXavier Bartoli 188 ptsDylan Ribeiro 100 ptsPaul Burette 88 pts