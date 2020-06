XXIVème Open de Squash de l'Ile-Rousse: Antonin Romieu maître chez lui

L’enfant du club a inscrit ce week-end son nom au palmarès de l’Open de Squash de L’Ile-Rousse, leXXIVème du nom.

Si comme on l'a déjà expliqué pour les raisons sanitaires que l'on sait, le nombre de participants (38) était bien en deçà des éditions précédentes (140 habituellement), et si les joueurs étrangers étaient forcément absents, le niveau de jeu était cependant élevé pour cette édition particulière.

Le Président du Squash Loisirs, le Dr Jean-Louis Guidoni, avait tout prévu sur le plan sanitaire : ozoneurs à UVC, visières … les moyens avaient été mis en œuvre pour que place soit faite enfin au sport.



Et la compétition fut belle et disputée, pas moins de 10 joueurs du top 300 français étaient présents, dont de sérieux candidats au titre : Emmanuel Villier (Aix), Fabien Chavoutier (Istres), Maud Duplomb (Cuers), Mickaël Macone (Biarritz), Jérôme Chollier (Vienne)…

Deux insulaires avaient eux aussi cette ambition : le jeune espoir Antonin Romieu (tête de série n°3) et le Borgais Laurent Fratani (TS n° 7). Si Fratani cédait dès les quarts face à Maud Duplomb, Toto Romieu montrait toute sa détermination dès les quarts pour écarter l’Aixois Soheylian, puis s’offrait une « perf » en demi face à la n°7 française Maud Duplomb. La finale attendue face à l’Aixois Manu Villier (TS n°1) se jouait devant un public acquis à la cause du Balanin. Sans complexe, il attaquait pied au plancher la rencontre et imprégnait son rythme sans relâcher pour survoler cette finale 11/5, 11/7, 11/8. Une victoire au goût particulier pour le jeune Balanin, qui succède au palmarès à l’ex champion du monde Thierry Lincou.

Il pouvait savourer : « Il a fallu rentrer dans la compétition, pas facile après tout ce temps sans jouer, mais j’ai pu ainsi monter en puissance match après match. » Il accroche un nouveau titre de prestige à son palmarès déjà étoffé et partira, dès octobre, à la conquête de nouvelles victoires sur le circuit international jeune avec l’étiquette de n°1 Européen sur le dos. Il poursuivait : « Ma victoire au German en mars à Hambourg m’assure la place de n°1, c’était un objectif. Depuis, j’ai raté beaucoup de rendez-vous internationaux, notamment les sélections en équipe de France. Maintenant que la compétition redémarre, je vais me préparer au mieux pour cet automne où j’aurai beaucoup de rendez-vous importants. ».



Derrière, le Balanin on notera les bons résultats des joueurs Corses, Laurent Fratani (Borgo) termine 8e, Florent El Mokni (Ville) 14e, Mélissa Mebarek (Ile-Rousse) 18e et 1ere féminine.





Classements :

1. Antonin Romieu, 2. Manu Villier, 3. Fabien Chavoutier, 4. Maud Duplomb, 5. Alexis Soheylian, 6. Mika Macone, 7. Jérôme Chollier, 8. Laurent Fratani, 9. Eric Brugalais, 10. Mathieu Vivarat, 11. Nicolas Garcia, 12. Didier Bagot, 13. JB Malatrasi, 14. Florent El Mokni, 15. Andras Szatmari, 16. JC Deleplanque, 17. Karim Ennaki, 18. Mélissa Mebarek, 19. Vincent Luigi, 20. Jordane Gutierrez, 21. Tristan Mebarek, 22. Delphine Philippon, 23. Marianne Villier, 24. Noémie Brugalais, 25. Aurélien Clot, 26. JB Liccia, 27. Noémie Ledrich, 28. Ennio Sciascia, 29. Jérôme Carruezco, 30. Laurie Guidoni, 31. Sabine Lasserre, 32. David Navarette, 33. Roxane Dekhmouche, 34. Karine Albert, 35. Florence Poirier, 36. Corinne Cimini, 37. Lionel Gesell