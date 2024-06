Wingly, le "BlaBlaCar" de l'aérien déploie ses ailes en Corse

Survoler la Corse à bord d’un avion privé n’est plus l’apanage des élites. Wingly, une plateforme de coavionnage française propose de mettre en relation des pilotes privés membres d’aéro-clubs insulaires et des passagers en quête d’aventure pour partager une balade entre ciel et mer. Chacun se répartissant à parts égales les frais de vol. « Le fonctionnement est similaire à celui de BlaBlaCar pour les voitures, sauf que nous ne sommes pas dans une logique de mobilité. Notre but est de faire découvrir l’aviation au grand public et de démocratiser cette pratique au côté de pilotes passionnés. Généralement, les passagers partagent ce moment entre amis ou en famille. Chaque avion peut transporter au maximum 6 personnes à son bord. » explique Marie Benchaiba, responsable Aéro-clubs chez Wingly.François Belfort, pilote privé et président de l’Aéro-club de Bastia, s’est inscrit sur la plateforme Wingly il y a six ans. Il ne regrette pas son choix : « Je partage ma passion pour l’avion de loisir avec des amateurs, tout en découvrant régulièrement les magnifiques panoramas qu’offre la Corse. Dès que l’on décolle, on est entre la montagne et la mer. Vu d’en haut, depuis le ciel, c’est un émerveillement. On voit le Golfe de Saint-Florent, c’est superbe. J’ai volé partout en Europe, il n’existe pas d’endroits plus beaux que la Corse. Cela me permet également de m’entrainer plus souvent étant donné que l’on partage les frais avec les passagers. »Parmi les balades proposées depuis l’aéro-club de Bastia Saint-Exupéry, une visite autour du Cap Corse, à partir de 92€ par personne, ou encore une excursion à la découverte de l'Île d’Elbe, à partir de 150€ par personne. Depuis l’aéro-club de Figari, il est possible de survoler les falaises de Bonifacio ou d’aller déjeuner à Calvi à partir de 145 euros par personne. Cette compagnie d’un nouveau genre travaille aussi en partenariat avec l’aéro-club de Ghisonaccia. Au programme, un parcours avec vue privilégiée sur les aiguilles de Bavella, les côtes Sardes, les îles Maddalena et les îles Lavezzi. Le prix est dégressif en fonction du nombre de passagers à bord. Afin d’assurer la sécurité des vols, la plateforme Wingly a mis en place un processus de contrôle des pilotes : « En 2017, nous avons signé la charte sécuritaire de l’Agence européenne pour la Sécurité Aérienne (EASA) ainsi qu’un partenariat avec la FFA (Fédération Française Aéronautique). Les pilotes Wingly possèdent tous une licence PPL (Licence de Pilote Privé) ou une licence LAPL (Licence de Pilote d’Avion Léger) et un certificat médical. Ils sont identifiés par un aéro-club et membre de la FFA », précise Marie Benchaiba. Une escapade qui séduit à la fois locaux et touristes de passage. L’an dernier, sur la période estivale, une centaine de personnes se sont laissées tentées par l’expérience et sont parties à la découverte de l’île à travers les airs. Parmi elles, certaines ont souhaité poursuivre une formation de pilote dans l’aéro-club de leur choix. « Généralement, les passagers apprécient le vol et ont envie de réitérer l’expérience. »Pour celles et ceux qui souhaitent prendre de la hauteur, il est possible de réserver un vol en se rendant directement sur le site : https://www.wingly.io/fr.