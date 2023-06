Water Savety Days à Calvi : la princesse Charlène a initié les enfants aux gestes qui sauvent

Dès le matin, près de 80 scolaires ont ainsi participé aux différents ateliers encadrés par Pierre Frolla ambassadeur de la Fondation et quadruple recordman du monde d’apnée ainsi que son équipe de l’Académie Monégasque de la Mer, avec le soutien d’une équipe de sportifs professionnels, de la Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM) et des sapeurs-pompiers de la ville de Calvi." Cette année c’était la 3ème édition à Calvi. C’est un concept que la fondation Princesse Charlène de Monaco réalise dans différents endroits. La Princesse aime beaucoup Calvi et elle a donc souhaité y revenir pour faire profiter aux enfants de ces exercices qui sont des premiers gestes pour apprendre à se sauver et sauver les autres, tout ça avant l’été : cela ne peut être que bénéfique " explique Pascal Granero, directeur général de la Fondation Princesse Charlène de Monaco." Les enfants ont eu beaucoup de plaisir de rencontrer la princesse, un plaisir réciproque et partagé par Charlène de Monaco Le samedi 17 juin, en partenariat avec la ville de Calvi et le Port Xavier Colonna, le jeune public a ainsi pu découvrir associations et démonstrations et s’initier à différentes activités sportives sur le port.



Pour leur part, la Stareso de Calvi et Mare Vivu ont tenu une conférence sur la pollution plastique et le recyclage et l’océan. Ekkopol a présenté des robots-nettoyeurs.

Sur inscription, il était possible de découvrir les water bikes et faire du vélo sur l’eau. Dans l’après-midi, chapeauté par le capitaine du port, Philippe Gabrielli, les enfants ont eu droit à leur baptême de plongée sous marine qui a constitué le moment fort de la journée.

Puis, afin d’informer le public et de le sensibiliser aux différents combats menés, la fondation Fondation Princesse Charlène de Monaco a exposé au cœur de la Tour du Sel de Calvi.