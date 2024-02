WRC2 : Le Porto-Vecchais Pierre-Louis Loubet remporte le rallye du Qatar

Ce samedi matin, au démarrage de la dernière journée du rallye du Qatar, Pilouis Loubet se trouvait en tête de l'épreuve, suite à une pénalité de 30 minutes infligée à Nasser Al-Attiyah, quadruple tenant du titre.

Six spéciales demeuraient à parcourir.

Pour aller au bout de l'épreuve. Pilouis Loubet comptait 22'' d'avance sur le Norvégien Mads Ostberg (Polo) Dans Al Khor la première ES du jour Al Attiyah empochait le meilleur temps devant Ostberg et Loubet. Le Porto-Vecchiais maintenait le Norvégien à distance dans la spéciale suivante en réalisant le meilleur temps, devant Al-Attiyah à 2''6 et Ostberg à 9''9. Après l'ES10, qui mettait un terme à la première boucle les affaires de Pilouis Loubet étaient plutôt bien engagées car le pilote de la Skoda comptait 31'' d'avance au général sur Ostberg et 1'29'' sur le troisième Al-Kuwari (Polo). Sauf fait de course, Loubet avait son destin entre ses mains. Mads Ostberg jouait alors son va-tout, il remportait les trois dernières spéciales du rallye alors que Loubet tout en contrôle filait vers la victoire tout en étant attentif aux pénalités. En milieu de journée le succès du Porto-Vecchiais, qui découvrait la Skoda, était entériné. Loubet s'adjugeait le rallye du Qatar devant Ostberg à 4'6' et Abdullah Al-Rawahi (Skoda). à 1'40''6.



Une première victoire qui doit faire un bien énorme au Porto-Vecchiais après des mois difficiles. Dans tous les cas de bon augure avant de retrouver les épreuves du championnat du Monde.