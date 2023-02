WRC – Rallye de Suède : Pilouis Loubet 7e au terme de la deuxième journée

Tout débutait sur les 10,7 kilomètres enneigés de Brattby où Craig Breen sur la Hyundai réalisait le meilleur chrono (6'24''8). Pilouis Loubet, était septième à 10''7 de l'Irlandais, mais devant Rovanperä. Les 14,2 kilomètres glacés de la spéciale suivante Sarsjöliden (14,23km) manquait singulièrement de grip, pourtant Kalle Rovanpera l'emportait en 6'28''3. Lappi le suivait à 1'' alors que la troisième place était pour la Toyota de Katsuta à 1''7.



Le pilote Porto-Vecchiais se siutait en huitième position, mais à 10'' de Rovanperä. Le plus long chrono du jour Botsmark avec 25,8 kilomètres constituait la dernière ES de la matinée. Le Japonais Takamoto Katsuta s'imposait en 12'00''0 alors que Loubet pointait en huitième position à 13''6 du pilote de la Toyota.



Après les trois première ES du jour, l'Estonien Ott Tanak occupait la première place du général. Craig Breen était à 2''1 et Esapekka Lappi à 4''1.

L'après-midi recommençait par une nouvelle incursion dans Brattby une spéciale difficile en raison de son état de dégradation. Craig Breen était le plus rapide en 6'25''1 devant Pilouis Loubet à 7''8 qui montait sur le podium pour la première fois du rallye. Dans la cinquième spéciale du jour, Sarsjöliden.