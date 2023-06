WRC - Rallye de Sardaigne : Loubet démarre fort et cale

Cette deuxième journée de la sixième manche du championnat du Monde des rallyes, avec six spéciales au programme, commençait ce matin par Tantariles, le nouveau tronçon chronométré de cette édition 2023 du rallye de Sardaigne.

Sébastien Ogier sur la Toyota était victorieux devant la Hyundai de Lappi à 1’’7, alors que Loubet finissait 3e, à 4’’7 du vainqueur. La spéciale suivante était Terranova (8,4 km) où le Japonais Katsuta sur la Toyota (5’31’’6) s’imposait devant les Hyundai de Sordo (5’32’’7) et de Neuville (5 ‘33’’0). Loubet terminait 4e en 5’34’’1.



Il restait à passer dans Monte Lerno avec ses 49,9 km. Un juge de paix au tronçon difficile pour tous les concurrents. Sébastien Ogier faisait la pige à la concurrence en signant le meilleur temps (31’33’’9) reléguant le Gallois Elfyn Evans (Toyota) à 12’’7 et Lappi (Hyundai) à 16’’7. Pilouis Loubet encore quatrième à 17’’5, bouclait ce premier passage qui permettait au pilote de la Ford Puma d'être 3e du général à 22’’du multiple champion du monde Sébastien Ogier qui devançait le Finlandais Lappi de 16’’3.



Au sortir de l'assistance, l'après-midi tout recommençait avec le deuxième passage dans Tantariles. Pilouis Loubet connaissait un problème de transmission et partait avec plus de dix minutes de retard, ce qui engendrait une pénalité de trois minutes. Pour autant, il réalisait le deuxième temps, à 6''4 de Lappi (7’08’’9).



Une ES interrompue pour des raisons de sécurité. Le pilote de la Ford Puma accrochait le sixième temps dans l’avant-dernière spéciale Terranova où Neuville réalisait le meilleur temps (5’29’’1) devançant Lappi (5’31’’7) et Katsuta (5’32’’6). Une spéciale également, interrompue après la sortie de route de Gus Greensmith (Skoda). Monte Lerno se présentait pour clore cette journée au scénario improbable. Loubet était à la faute en se retrouvant dans un fossé. Fin de journée pour le Porto-Vecchiais.





Demain la troisième journée du rallye de Sardaigne sera composée de huit spéciales, pour un total de 133 km de chronos. Il faut espérer que Pilouis Loubet soit au départ demain matin.







.