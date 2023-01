WRC. Rallye de Monte Carlo : Mauvaise journée pour Pilouis Loubet

L'ES3 Roure-Roubion-Beuil (18,3 kilomètres) ouvrait la journée et, déjà, les Toyota dominaient avec Ogier qui s'imposait (9'54''7) devant Elfyn Evans à 3''2 et Kalle Rovanpera à 6''1.



Pilouis Loubet était dans le bon tempo en finissant 6e en 10'02''9. La spéciale la plus longue de la journée était à affronter dans la foulée avec Puget-Théniers-St Antonin (19,79 km). En délicatesse avec l'hybride, Ogier réalisait quand même le meilleur temps (11'44''7) devant Evans et la Hyundai de Thierry Neuville.



Le Porto-Vecchiais, de son côté, accrochait la le 8e place à 11''1. Une entame convaincante qui malheureusement allait être suivie par un fait de course. Dans l'ES5 Briançonnet - Entrevaux (14,5 km) troisième et ultime spéciale de cette boucle initiale Sébastien Ogier engrangeait un troisième scratch de rang, alors que Loubet perdait la direction assistée sur un freinage et tapait de l'avant. Résultat des courses, 1'31''9 concédée à Ogier, une descente à la 9e place du classement général au terme de ce premier tour à 2'31'' du leader.

Restait à savoir comment allait se passer la suite de cette journée sans assistance et surtout si l'auto allait pouvoir tenir jusqu'au parc fermé du soir.



Après la pause méridienne, les équipages repartaient pour la deuxième boucle qui commençait dans Roure-Roubion-Beuil. Elfyn Evans mettait un terme temporairement à la suprématie d'Ogier en s'y imposant dans le temps de 9'49''3. En panne de direction assistée, en étant pratiquement à l'arrêt, Loubet perdait 2'35 sur Evans et encore 3'44 sur Ogier lauréat de la spéciale suivante Puget. La dernière spéciale du jour Briançonnet était du même tonneau pour le Porto-Vecchiais Tant et si bien qu'à la fin de cette deuxième journée, Pilouis Loubet se trouve en 29e position au général à 11'33''8 de Sébastien Ogier qui mène le rallye avec 36'' d'avance sur Rovanpera et 37''9 sur Neuville.













La journée de samedi

Demain matin le Monte-Carlo va vivre une troisième journée la plus longue au niveau des chronos avec 111 kilomètres sur trois spéciales (Le Fugeret-Thoram Haute: 16,8 km, Malijai-Puimichel: 17,3 km et Ubraye-Entrevaux: 21,7 km) à effectuer à deux reprises. GAP