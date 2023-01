WRC - Rallye de Monte-Carlo 2023 : Pilouis Loubet impatient de débuter cette nouvelle saison

Cette 91e édition du Monte Carlo commencera dès ce jeudi matin à 9h31 avec le Shakedown Saint-Agnès -Peille (2,29 km). Une véloce mise en jambe qui va précéder deux spéciales nocturnes et non des moindres, à 20 heures, La Bollène-Vésubie - Col du Turini (15,1 km) suivie, à 21 heures, par le tronçon chronométré le plus long du rallye La Cabanette - Col de Castillon (25 km) comprenant le passage par cinq cols. Vendredi, le Monte Carlo prendra la direction des Alpes-Maritimes, avec trois spéciales à effectuer à deux reprises. Une étape de tous les dangers dans la mesure où elle se fera sans assistance, seul le changement de pneumatiques sera autorisé. Samedi six nouvelles spéciales se disputeront dans les Alpes de Haute-Provence, avant la journée de dimanche où la dernière étape sera composée de deux passages dans les deux ultimes spéciales dont La Bollène - Vésubie - Col du Turini remake de la première spéciale du rallye et qui accueillera la Power Stage.