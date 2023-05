WRC : Pilouis Loubet 6e sur le Shakedown du rallye du Portugal

La cinquième étape du Championnat du monde des rallyes a débuté ce matin au Portugal par le Shakedown qui avait pour cadre les 4,55 kilomètres de Baltar. Une prise de contact avec la terre lusitanienne qui permettait à Elfyn Evans sur la Toyota de s'octroyer le meilleur chrono (2'53''4) avec un tout petit dixième de mieux que Esapekka Lappi sur la Hyundai.



La troisième place de ce Shakedown inaugural revenait l'Estonien Ott Tänak sur la Ford du Team M Sport avec un chrono en 2'53''9.



Quant au Porto-Vecchiais Pilouis Loubet, partenaire d'Ott Tänak dans le Team M Sport, il était, également dans le bon tempo avec une 6e place en 2'54''6.



Bien entendu c'est demain que le rallye du Portugal va connaître sa première véritable journée avec une étape composée de huit épreuves spéciales où seuls seront autorisés les changements de pneumatiques. Un coup d'envoi qui aura lieu dans Lousa (12 km) et qui verra les 87 équipages affronter la spéciale la plus longue de cette première étape à savoir Arganil (18,7 km). Bien entendu cette première étape sera nettement plus riche en enseignements.