Voyage culturel à Florence pour les élèves di a quarta bislingua di u Fesch d'Ajaccio

La classe de quatrième bilingue du collège Fesch d'Ajaccio a récemment eu la chance de vivre une expérience éducative exceptionnelle en se rendant à Florence du 1er au 7 octobre. Accompagnés de leurs professeurs d'histoire, M. Ramacciotti, et des enseignants Mme Mastor-Pardi, M. Mucchielli et M. Arrighi, les élèves ont exploré la riche histoire de la ville des Médicis. Le voyage les a emmenés à travers les trésors artistiques et culturels de Florence, de son célèbre Dôme à la galerie des Offices, en passant par des institutions prestigieuses telles que l'Institut de France et le musée des sciences. Les élèves ont également eu l'occasion de visiter la synagogue, témoignant de la diversité historique de la ville.



Ce voyage scolaire a permis aux élèves de plonger dans l'âge d'or de la Renaissance italienne et de découvrir l'impact de cette période sur l'histoire de l'art, la science et la culture. Une expérience qui a sans aucun doute laissé une empreinte durable dans l'esprit des jeunes apprenants et a renforcé leur compréhension de l'histoire européenne.