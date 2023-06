"Vous tenez à eux, ne les quittez pas des yeux !" : une campagne pour éviter les noyades des enfants

Le ministère de la Santé et de la Prévention et le ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, en partenariat avec l’Institut national de la consommation (INC), ont lancé une campagne de prévention des noyades jusqu'au 14 juillet 2023.

Un spot de sensibilisation de 30 secondes, avec des témoignages de mamans qui ont perdu leur enfant dans ce type d'accidents, est diffusé depuis le 19 mai avec ce message fort : «Il suffit de quelques secondes pour qu’un enfant se noie. Aucun dispositif de sécurité ne remplace votre vigilance. Vous tenez à eux, ne les quittez pas des yeux», recommande une voix-off à la fin de chacun des poignants récits.



Chaque été, ce sont en effet plus de 500 enfants qui sont victimes d'accidents par noyades, c'est même la principale cause de décès chez les enfants de moins de six ans. Alors à l'approche de l'été, il est plus que jamais nécessaire de rappeler l’importance d’une surveillance permanente et rapprochée des plus jeunes lors des baignades