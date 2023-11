Vous avez + de 60 ans, comment allez-vous ? : La réponse ce 10 novembre à Borgo

L'Organisation Mondiale de la Santé a mis en place le programme ICOPE (Integrated Care for Older People) dans le but de favoriser un vieillissement en bonne santé pour les personnes âgées de 60 ans et plus. Ce programme se concentre sur la capacité intrinsèque des individus, englobant divers aspects tels que la mobilité, la mémoire, la nutrition, l'état psychologique, la vision et l'audition. Pour atteindre cet objectif, ICOPE nécessite la collaboration des professionnels de la santé, du médico-social, du social, ainsi que l'engagement des décideurs.

Ce programme est articulé en cinq étapes, connues sous le nom de "Steps". Dans le cadre de cette initiative, la Mutualité Française de Corse, en partenariat avec la Mairie de Borgo, la Collectivité de Corse et la FCCIS (Fédération Corse pour la coordination et l'innovation en santé), organise une journée de dépistage auditif au centre social de Borgo, le vendredi 10 novembre, de 9h à 16h30. L'objectif de cette journée est de permettre aux personnes de 60 ans et plus de bénéficier "d'un dépistage auditif gratuit effectué par un audioprothésiste et d'évaluer leur mobilité, mémoire, nutrition, vision, moral et audition avec l'aide d'un professionnel de santé du dispositif ICOPE." explique explique Vannina Marsily, responsable Prévention Santé à la Mutualité Française.

« L'évaluation ne prend que quelques minutes et permet, si tout va bien, la surveillance du maintien de ces fonctions et si une fragilité est repérée, une prise en charge précoce, permettant de maintenir, voire d'améliorer la qualité de vie » souligne V. Marsily. « S’il n’y a pas d’alerte lors des tests, on invite la personne à refaire le test dans un an pour avoir un suivi. Si les tests révèlent une fragilité, une évaluation approfondie est proposée, en lien avec le médecin traitant et les professionnels de santé présents orientent la personne vers des actions de prévention ciblées ». L'objectif ultime de ces évaluations est en effet d'aider les personnes âgées à préserver leur santé et leur bien-être, en les sensibilisant et en les accompagnant dans cette démarche.