Volley-ball (Play-offs Ligue B) : le GFCA s’impose face à Martigues

GFC Ajaccio - Martigues : 3-1

Complexe du Palatinu

1 200 spectateurs environ

Evolution du score : 25/22, 22/25, 25/21, 25, 25/15

Arbitres : Mrs Haboul Atif et Ioussaidene Abderrahmane

Six de départ : Ajaccio : Gill, Conré puis Socié, Lacassie, Bala, Carreno puis Perlade, Weidner puis Mabiala, entraîneur : Frédéric Ferrandez

Martigues : Mouezy, François, Kolokilagi, Attie puis Mocanu, Ragondet, Stroukarevits entraîneur : Christophe Charroux



Fini la saison régulière, place aux play-offs ! Second du championnat à l’issue de du championnat de Ligue B, le GFCA Volley recevait Martigues pour ce premier match des quarts de finale des play-offs. Pour cette rencontre tant attendue, les supporters ajacciens avaient répondu en remplissant les travées du Palatinu.



Un match qui démarrait timidement entre des Ajacciens, favoris de la confrontation, et des Provençaux, arrivés en outsiders en totalement libérés pour cette première manche au meilleur des 5 matchs. Le début de la rencontre était d’ailleurs fort équilibré avec deux équipes au coude à coude (7-6) puis (13-11). Le moment choisi par Bala, le pointu ajaccien, et le block rouge et bleu de reprendre de la marge (17-12) puis (19-15). Devant tout au long du set, le GFCA s’octroyait la première manche sans véritablement trembler (25-22).



Dans le second set, après quelques fautes au niveau du service gazier, ce sont les Provençaux qui menèrent les débats puis (6-8) puis (10-13). Le collectif ajaccien connaissait alors un passage vide avec une réception défaillante et une attaque en berne (10-15) puis (14-18). Malgré les changements impulsés par Fred Ferrandez et un regain en fin de manche, le GFCA n’arriva pas à réduire l’écart et devait laisser le 2e set à Martigues (22-25).



Le réveil ajaccien dans le 3e set



En confiance, les Provençaux prenaient également les devants dès le début de la 3e manche (3-5) puis (11-12). Toujours défaillant au service mais plus efficace en attaque, le GFCA revenait enfin dans la partie pour prendre enfin les devants (13-12) puis (16-13). Après un passage à vide, d’un set et demi, le GFCA était enfin de retour, poussé par son public (19-15). Les Ajacciens creusaient même l’écart en fin de set, conclu par Lacassie, pour reprendre les devants deux manches à une (25-21).



Dans la 4e manche, Martigues ne baissait toujours pas pavillon et continuait de donner du fil à retordre aux Ajacciens (6-6). Mais au fil du set, la puissance de feu ajaccienne prenait inexorablement le dessus sur son homologue (14-9) puis (18-13). La fin de set n’était qu’une formalité pour les Ajacciens qui s’imposaient finalement largement (25/15). Prochain match face à Martigues dimanche au Palatinu (17h). Il faudra rester aussi sérieux pour prendre (déjà) une option pour les demi-finales.



¼ de finale play-offs Ligue B - les autres résultats :

Cannes-Mende 3-1

Royan-Fréjus : 3-0

Cambrai-St Quentin 3-1