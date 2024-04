Volley-ball (Play-offs Ligue B) : le GFCA rejoint l'AS Cannes en finale

Une première manche remportée au forceps



Dans le moneytime, les deux équipes étaient au coude à coude avant que Lacassie une balle de set. Mais ce sera finalement sur la 6e (!) balle de manche, mettant les nerfs de leurs supporters à rude épreuve, que Weidner, sur un contre, donna la première manche au GFCA (30-28).

Malgré cela, Cambrai n’avait pas l’intention de lâcher et Barrera, son pointu argentin, permettait aux nordistes de rester dans la partie (6-6) avant que Bala et Lacassie ne redonnent un peu d’air en milieu de set (12-8) puis (17-13). Malgré un relâchement en fin de set, les Ajacciens enfonçaient le clou et remportaient également la seconde manche (25-20).



Alors que l’on pensait que les nordistes, allaient s’écrouler dans le 3e set, ce sont eux au contraire qui donnaient le temps et continuaient à donner du fil à retordre aux Gaziers (7-9), (12-13) puis (19-20). Le moment choisi par Bala pour renverser les nordistes, grâce notamment à son service (23-21) avant que Thomas Gill ne conclue la rencontre sur un ace magistral (25-22).



Grâce cette victoire acquise dans la douleur, les « Rouge et Bleu » se qualifient en finale des play-offs, où ils affronteront l’AS Cannes, le favori de la compétition, qui a terminé à la première place de la saison régulière. Le GFCA recevra l’armada cannoise ce mercredi (20h) au Palatinu avant de se déplacer sur la Croisette dimanche à 17h.