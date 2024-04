(Volley-Ball - play-offs Ligue B) Frédéric Ferrandez : "On mérite d'aller en finale"

Les réactions



Frédéric Ferrandez (entraîneur) : "On a vu qu'il y avait du tempérament dans cette équipe. Ils voulaient absolument aller en finale et on l'a vu ce soir. On a fait une très grande saison et on méritait d'aller en finale. C'est chose faite même si cela a été très difficile face à cette équipe de Cambrai. On s'en sort ce soir encore grâce à notre public. Il a énormément pesé, il nous a transcendés. Cela a été un match très dur et on voit que la différence a été faite dans le premier set. On a alterné le bon et le moins bon, mais l'essentiel était d'être présent dans les fins de set, ce que nous avons fait ce soir".



Florian Lacassie (capitaine) : "On a corrigé le tir par rapport à ce qui n'allait pas lors du match 1 et notamment l'état d'esprit aussi. On a bien réagi là-bas. Ils nous ont proposé un gros match et le 3-0 ne reflète pas vraiment la physionomie de la partie. On ne s'attendait pas à ce qu'ils puissent réagir comme cela après la défaite de mardi soir. Je suis très fier de l'équipe, on a fait un sacré match d'homme ce soir. Maintenant, il reste deux matchs à jouer, qui vont être très compliqués, mais on va les jouer pour gagner".