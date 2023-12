Vol de plusieurs vélos dans le Valinco : les auteurs présumés identifiés

La série de vols de vélos survenus à Olmeto Plage et Serra-di-Ferro l"été dernier a trouvé son épilogue en début de semaine. Le 11 décembre, après plusieurs mois d'enquête, les gendarmes de la communauté de brigades de Propriano-Sartène ont appréhendé quatre individus soupçonnés d'avoir orchestré ces vols dans le sud de l'île. Les faits remontent au mois d'août dernier, entre le 1er et le 6 août, lorsque sept vélos d'une valeur totale dépassant les 30 000 euros ont été dérobés dans trois campings non équipés de vidéo-protection. Les premières avancées dans l'enquête ont eu lieu trois mois après les vols, lorsqu'un des vélos a été retrouvé.

Les suspects, résidant dans la région du Valinco, avaient dissimulé les vélos volés dans un box utilisé à des fins professionnelles par l'un d'entre eux. L'opération judiciaire déclenchée le 11 décembre a confirmé l'implication de trois personnes majeures et d'un mineur, la cinquième personne ayant été mise hors de cause.

Par ailleurs, les perquisitions effectuées au cours de cette opération ont révélé deux vélos supplémentaires, ainsi que onze armes de chasse détenues illégalement. Ces armes ont été saisies incidemment au cours de l'enquête.

Les trois suspects majeurs seront jugés prochainement, tandis que le mineur sera convoqué devant le juge des enfants.