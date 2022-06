Voile : l'Estival Cup de retour à Porto-Vecchio

Organisée conjointement par le club de Santa Teresa di Gallura et l'Ecole de Voile Grand Sud Plaisance, cette manifestation se déroule en trois étapes.





La première a permis, vendredi aux voiliers de.rejoindre Porto-Vecchio au départ de Santa Teresa di Gallura, au terme d'un parcours de 27 milles. A l'issue de cette entrée en matière une réception attendait les équipages à la capitainerie de la troisième ville de Corse. Ce samedi matin, les voiliers ont repris la mer pour une étape qui devait mener les bateaux jusqu'à Bonifacio où était jugée

l'arrivée en milieu d'après-midi.





Dimanche matin, au départ de Bonifacio place sera faite à la troisième et dernières étape qui ramènera les équipages jusque dans les parages du port du Nord de la Sardaigne où sera jugée l'arrivée finale.

Les vainqueurs en temps compensé dans les jauges IRC et OSIRIS seront alors connus.