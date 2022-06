Voile : Le Tour des Iles pour Rios

Cette épreuve qui a regroupé une dizaine de voiliers s'est déroulée en deux manches avec un premier parcours aller entre Bonifacio et la Maddalena et le retour ce dimanche. Samedi, le succès, après 21 milles de course disputés avec un vent d'Ouest de 6 à 9 nœuds, est revenu en temps réel à Rios de Yann Even qui a coupé le premier la ligne d'arrivée à La Maddalena. Les bateaux ont repris la mer ce matin pour le retour vers Bonifacio. Le vent toujours de secteur Ouest allait cette fois de 6 à 15 nœuds; C'était, également, Rios qui se montrait le plus véloce en coupant la ligne d'arrivée en tête à Sperone au terme de 21 milles nautiques. Quant au classement en temps compensé, établi à l'issue de ces deux manches, il a été remporté par Rios devant Lilly La Tigresse (Eric Gaillard) et Piana (Jean-Pierre Longuet).