Voile : Le 28e Tour de Corse au départ de Bonifacio

Le Tour de Corse concerne les monocoques d'au minimum 9 mètres de long ainsi que les multicoques, même si ces derniers ne seront pas représentés cette année.

En 2022, une vingtaine de voiliers était présente sur la ligne de départ, un an plus tard, ils seront une quarantaine engagée sur ce périple de 250 milles sans répit. Une épreuve qui fait son retour dans le championnat de la Méditerranée, ce qui contribue, de la même manière, à augmenter le nombre de participants.



Au-delà de la catégorie Open qui récompensera le vainqueur en temps réel, trois autres classements sont prévus à savoir IRC, OSIRIS et un classement en double. Le Tour de Corse à la voile a connu de grands noms au fil des éditions, Arthaud, Chabot, Gabbay, De Broc, Péan, toujours détenteur du record de l'épreuve en 25h57 sur le SFS. Nul doute que l'équipe d'organisation ne veut certes pas brûler les étapes, mais en travaillant sur le long terme, il est évident que cette épreuve, réputée pour sa complexité, devrait rapidement retrouver l'audience qui doit être la sienne.



Après le lancement de la course ce jeudi à midi, les voiliers auront jusqu'à dimanche midi, également, pour rejoindre la ligne d'arrivée. Passé cet horaire, les concurrents ne pourront pas être classés.