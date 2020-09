Voile : La Coupe de Corse Osiris et le championnat de Corse annulés

GAP le Mardi 8 Septembre 2020 à 09:37

Il y a, quand même, bien lieu de s'inquiéter pour le tissu associatif local au niveau amateur avec cette reprise de l'épidémie de Covid 19. Hier, en début de soirée, on apprenait que la Coupe de Corse Osiris et le championnat de Corse, deux épreuves réservées aux voiliers habitables, qui devaient se dérouler du 18 au 20 septembre dans les eaux du golfe de Porto-Vecchio venaient d'être annulées.

La communication en a été faite par le club de Voile Grand Sud Plaisance support de cette manifestation.

Après le Marathon, le semi-marathon et le 10 kilomètres de Porto-Vecchio, le Trail de Bonifacio, deux événements qui devaient jalonner le mois d'octobre, et la Fête du Sport qui devait avoir lieu samedi dernier au complexe sportif du Prunellu, c'est la quatrième manifestation sportive d'envergure qui est supprimée du calendrier dans l'extrême sud.

Des mauvaises nouvelles qui laissent planer bien des incertitudes sur la fin de cette année 2020.

