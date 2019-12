Voile : L'Ecole de Voile Grand Sud Plaisance à l'heure de bilans

GAP le Dimanche 15 Décembre 2019 à 13:46

Les licenciés de l'Ecole de Voile Grand Sud Plaisance ont vécu leur assemblée générale, samedi en fin d'après-midi, dans les locaux des Fauvettes à Trinité de Porto-Vecchio. Ce moment administratif marquant la fin de l'année a donné l'occasion au président Jean-Pierre Longuet de faire le tour d'horizon d'une année 2019 riche. Comptant à l'heure actuelle une quarantaine de licenciés, un chiffre en légère baisse par rapport à l'année passée, l'EVGSP n'en affiche pas moins une belle santé. Tout d'abord au plan sportif en organisant deux épreuves habitables, sur les six figurant au calendrier régional, à savoir l'Estivale Cup, au début de l'été, et la Coupe de Corse Osiris, en automne, mais aussi en prenant part à différentes courses que ce soit dans les eaux régionales mais aussi en Sardaigne. Un engouement partagé même si, pour Jean-Pierre Longuet, il convient de préparer l'avenir en insistant sur le fait que le public de la voile habitable est quand même vieillissant. De ce fait des actions en direction des jeunes devraient voir le jour en 2020 avec notamment une possible collaboration dans le cadre des activités sportives mises en place par la municipalité. Une perspective d'avenir intéressante à plus d'un titre car elle permettrait d'assurer la relève à plus long terme.

Au plan financier, selon le bilan établi par le trésorier Francis Raynaud, l'EVGSP affiche, également, une belle santé même si les équilibres demeurent fragiles.

Cette assemblée générale s'est clôturée avec le traditionnel verre de l'amitié. Rendez-vous a été pris dès le mois de janvier pour lancer la nouvelle année qui devrait voir l'EVGSP naviguer un peu tout azimut en Corse mais aussi chez nos voisins sardes.



