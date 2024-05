Voile Habitable : "Carlô" remporte la Regata capicorsina 2024

L'épreuve comptant pour les classements des Championnats de Corse et de Haute Corse des voiliers Habitables ainsi que celui de la Coupe de Ligue Corse Osiris 2024.

La régate a rassemblé 8 voiliers et 30 équipiers sur des parcours côtiers entre Bastia et Macinaggio.





La première manche courue dans une petite brise de Sud/Est a conduit les concurrents de Lavasina à Macinaggio sur une distance de 17 miles marins.

La flottille a été accueillie au port de Macinaggio pour une escale agréable au cours de laquelle Le Domaine Pieretti, vins du Cap Corse, a offert une bouteille de son fameux vin blanc à chaque équipage.

Le 2e jour a proposé le parcours retour entre Macinaggio et Lavasina, avec un vent plus faible du même secteur S/E, avec un final dans les petits airs vers la ligne d'arrivée. Les voiliers ont été accueillis au Vieux Port de Bastia.





La dernière journée de compétition, courue dans des vents très faibles et sous un ciel plombé, entre Toga et Lavasina aller et retour, a permis de départager les équipages.

Le Comité de Course a été assuré par Isabelle Murzilli, arbitre régionale, assistée par Gérard Giudicelli à bord de sa vedette "Dona Rosa".

De nombreux moments de convivialité ont ponctué ces trois jours de régate.





Classement général

1 - "Carlô", le First 36.7 de Charles Viale, du Club Nautique du Cap Corse

2 - "Sanka" , le Elan 350 de Fabrice Boulanger, du CN Cap Corse

3 - "Hydrogène" , le Figaro One de Jean Yves Lapaquellerie, du CN Bastiais

4 - "Sortilège" , le Dufour 34 de Gilles Baldassari, du CN Cap Corse

5 - "Rios" , le Stag 32 de Yann Even de la Sociètè Nautique d'Ajaccio

6 - "Lili la Tigresse 3" , le Sun Fast 32 de Eric Gaillard, du CN Cap Corse

7 - "Eole" , le Sun Fast 32 de Pierre-Yves Ollivier, du CN Cap Corse

8 - "Margiu", le Delher 32 de Jean François Boussmart, du Yacht Club de Campoloro



Lors de la cérémonie de remise des prix, le président Charles Viale a remercié les partenaires* et les bénévoles, puis a donné rendez vous aux équipages pour d'autres régates organisées par le club, la Duo Corsica Regata, régate à deux équipiers qui se déroulera le 29 juin, et la Coupe Jonathan Vukovic les 28 et 29 septembre.

"Le Club Nautique du Cap Corse est fier de participer activement à l'animation régatière du département" a répété à l'envi Charles Viale.

---

* Mairie de Bastia, Mairie de Rogliano, Capitainerie du Vieux Port de Bastia, Capitainerie du port de plaisance de Macinaggio, DRAJES de Corse - FDVA, Ligue Corse de Voile, Comité Départemental de Voile de Haute Corse, Domaine Pieretti, Vins du Cap Corse