Voile : Clap de fin pour l’édition 2022 de l’Estival Cup

GAP le Lundi 6 Juin 2022 à 16:11

L’Estival Cup 2022, réservée aux voiliers habitables, qui se déroule entre Sardaigne et Corse à connu son dénouement ce dimanche 5 juin lors de la troisième étape qui a ramené les bateaux de Bonifacio vers Santa Teresa di Gallura.



Pour mémoire cette course, mise sur pied grâce à la collaboration entre les clubs de Santa Teresa di Gallura et l'EVGSP de Porto-Vecchio, s’est élancée vendredi des eaux du Nord de la Sardaigne pour faire escale à Porto-Vecchio en milieu d'après-midi. Les équipages devaient retrouver la grande bleue samedi matin pour une deuxième manche plus courte entre le Sperduto et la Cité des Falaises. Le dénouement de l’Estival Cup s’est déroulé dimanche entre Bonifacio et les parages du port du Nord de la Sardaigne où était jugée l'arrivée finale.

A l'issue des trois manches la victoire en temps compensé en ORC est revenue à Pulce II skippé par Italo Senes qui a devancé Monique de Giambattista Giagheddu et Orsetta de Vincenzo Palmieri.

Quant au classement OSIRIS il a été remporté par Yann Even sur Rios devant Jean-Pierre Longuet sur Piana