Voile : Carlô remporte la Coupe Jonathan Vukovic à Bastia

"Carlô" - Charles Viale - First 36.7 - CN Cap Corse "Hydrogène" - Jean Yves Lapaquellerie - Figaro One - CN Bastiais "Sanka" - Fabrice Boulanger - Elan 350 - CN Cap Corse "Sortilège" - Gilles Baldassari - Dufour 34 - CN Cap Corse "Lili la tigresse" - Eric Gaillard - Sun Fast 32 - CN Cap Corse "Eole" - Pierre Yves Ollivier - Sun Fast 32 - CN Cap Corse "Star 2" - Barnabé Einig - First Class 8 - CN Bastiais

La première journée de compétition a vu les participants naviguer sur un parcours côtier entre Toga et Lavasina, à effectuer deux fois, couvrant ainsi une distance de 11 miles nautiques. Les conditions météorologiques ont imposé des vents légers de direction Nord/Est, ce qui a ajouté une dimension stratégique à la course. En soirée, les équipages se sont réunis au siège social du club à Lavasina pour partager une paella accompagnée de sangria.Le dimanche, la compétition s'est déroulée dans un triangle de rade au Nord de Bastia, sous un soleil radieux mais avec des vents erratiques. Le comité de course, dirigé par Gérard Giudicelli et assisté de Louis Gianettini, a décidé de raccourcir le parcours pour des raisons de sécurité.Lors de la cérémonie de remise des prix qui s'est tenue au Vieux-Port de Bastia, le président Charles Viale a souligné le caractère commémoratif de cette course, dédiée à la mémoire de Jonathan Vukovic, un jeune équipier emporté par la maladie. Il a également exprimé sa gratitude envers la mairie de Bastia et la Capitainerie du Vieux-Port pour leur accueil chaleureux des voiliers en provenance des ports voisins de Macinaggio et Taverna.