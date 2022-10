Voile : A Sfida Capicursina fait son retour les 15 et 16 octobre à Macinaggio

« Cette course a été créée en 2017 par trois planchistes licenciés à notre club qui souhaitaient faire la traversée Macinaggio – Capraia. » explique Isabelle Murzilli, présidente du CNM. « Malheureusement, un des trois planchistes est décède tragiquement et nous avons décidé, en sa mémoire, de créer cette manifestation qui, au fil des éditions, a eu un grand succès non seulement avec les insulaires, mais aussi avec des coureurs du continent et d’Italie venus de tout horizon."



La crise sanitaire liée au Covid a obligé les organisateurs à annuler les éditions 2020 et 2021. Ils ont ainsi décidé cette année de relancer l’épreuve avec plusieurs supports : habitables, funboard, Wing Foil, Wind Foil et le raid UNSS Vélo laser Pico. "Les valides et non valides pourront faire des baptêmes sur l’eau grâce à l’implication de la Ligue Corse de voile et de la SN Ajaccio qui pour l’occasion mettront à disposition leur bateau adapté aux personnes non valides. L’UNSS, Union National du Sport Scolaire, sera partenaire et une trentaine d’élèves licenciés, venus de la Corse seront présents."



Il y aura aussi des stands de sensibilisation à l’environnement et samedi pendant toute la journée la SNSM devrait être aussi présente avec un stand.



Concernant la course, plus de 50 participants, licenciés des quatre coins de la Corse ainsi que sur le continent, sont d’ores et déjà inscrits pour la régate. Parmi ceux-ci, de grands noms de la voile.



Outre l’hommage, l’objectif de la manifestation est de pérenniser un événement nautique sur différents supports dans le Cap Corse dans une période peu touristique en se rapprochant des régatiers des Îles Toscane. « Le plan d’eau de Macinaggio est un stade nautique riche au niveau du vent que nous pouvons exploiter sur tous les supports, aussi bien en voile légère qu’en habitable. Cette édition aura aussi pour objectifs de sensibiliser les pratiquants ainsi que les scolaires sur la faune et la flore et l’impact positif de la mise en place du parc marin du Cap Corse et de l’Agriate ».



Le Club Nautique de Macinaggio

Affilié à la Fédération Française de Voile, labelisé « École Française de Voile », le CNM est basé à Macinaggio, commune de Roglianu. Cette commune de 460 habitants perpétue sa tradition maritime avec son port de plaisance de plus de 600 anneaux bâtis sur l’ancien port de pêche et de commerce. Créé en 1970, le club nautique de Macinaggio est situé sur la plage du village. Il est ouvert de juin à septembre. Durant la période estivale, le CN Macinaggio est ouvert tous les jours. Des stages et des cours particuliers pour tous les niveaux de pratique sont organisés sur différents supports. Au mois de mai, juin, septembre et octobre, les enfants scolarisés dans le Capo Bianco bénéficient des séances de voile dans le cadre scolaire, et ce grâce à la communauté des communes du Cap corse qui financent cet apprentissage.



La flotte du club est composée d’une flotte d’optimists, de catamarans (HOBBIE Cat T1 ,16), FQOUEST dériveur collectif, planches à voile, kayaks de mer et paddle.

Chaque année le club organise la « traditionnelle » Petite Giraglia, régate en habitable perpétuée depuis 20 ans au mois d’avril, la CORSICA MED régate habitable Marseille / Macinaggio / Marseille et A SFIDA CAPICURSINA en octobre

Le parrain de cette édition 2022 est Matteo Iachino, 33 ans, professionnel Windsurfer, au palmarès impressionnant : Champion du monde de slalom PAV en 2016, 3ème coupe du monde 2015, 3 fois Champion d’Italie, Champion d’Europe en 2012



A l'occasion de son Projet « Un Mare solo per Tutti », il a réalisé la traversée Ligure/Corse, 80 miles nautiques, le jeudi 8 septembre 2022 en windsurf Foil avec un départ à Imperia et une arrivée à la pointe de la Giraglia en 6h03min.



Les partenaires

Le Parc Marin, La commune de Rogliano, La Collectivité de Corse, Office du tourisme inter-communal Capi Corsu, Ligue Corse de Voile, Le Club Nautique Bastiais, Société Nautique Ajaccio, U Scalu, Cap Évasion, UNSS, SPAR Macinaggio, Zilia, Résidence Stella Marina.



Le programme de A Sfida Capicursina 2022

Vendredi 14 octobre :

À partir de 15h, accueil et confirmation des inscriptions au club nautique de Macinaggio sur la plage.

Samedi 15 octobre :

9h30 : briefing coureurs habitables puis planches.

10h : Raid jeunes UNSS Laser Pico et jungle cross aquatique et terrestre (en relais) ;

10h : départ course 1, habitable Macinaggio/Capraia/Macinaggio ;

10h30 : départ course 1, puis courses à suivre PAV (windsurf, Wingfoil, windfoil, kite surf) ;

19h : intervention du Parc Marin à l’Alba.

Baptême voile (valide/non valide) de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Dimanche 16 octobre :

9h30 : briefing coureurs habitables puis planches (windsurf, Wingfoil, windfoil);

10h : raid jeunes UNSS Laser Pico et jungle cross ;

10h : départ course 1 habitable Macinaggio/Giraglia/Macinaggio ;

10h : Départ course PAV (windsurf, Wingfoil, windfoil, kite surf.

Baptême voile (valide/non valide) de 10h à 12h.

17h : remise des prix au Vinci