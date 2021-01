Voici le programme du premier salon virtuel des formations PostBac de l'université de Corse

S’inscrire au Salon virtuel PostBac de l’Université de Corse, c’est très simple

Connectez-vous sur www.plateformeio-universita.corsica, le nouvel espace numérique dédié à l’orientation et à l’insertion professionnelle de l’Université de Corse.

Cliquez sur « Orientation » et créez un compte pour accéder au salon virtuel.

Visitez le salon et inscrivez-vous aux différents webinaires proposés par les composantes de formation et par les services de la vie étudiante.

Un lien vous sera transmis par mail pour vous connecter le jour des événements.

Vous n’avez pas pu assister au salon virtuel ?

Le premier Salon virtuel des formations PostBac de l’Université de Corse aura lieu du mercredi 20 janvier au mercredi 16 février 2021. Les participants y trouveront des informations générales sur l’offre de formation et des conseils personnalisés sur l’orientation avec notamment des webinaires, des chats avec les enseignants et les services de la vie étudiante de l’Université de Corse.Vous pouvez accéder aux replays et à la documentation sur la plateforme I.O. de l’Università di Corsica www.plateformeio-universita.corsica La Direction de la Formation et de la Vie Universitaire propose plusieurs webinaires autour de l’insertion professionnelle :Ces webinaires sont accessibles sur inscriptions uniquement.