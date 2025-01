Vœux 2025. Michel Prosic : « L’État au service des Corses, partout et sans relâche »

Le préfet de Haute-Corse, Michel Prosic, a présenté vendredi 17 janvier ses vœux aux principaux corps de l’Etat présent sur l’île. Devant une cinquantaine des principaux fonctionnaires du territoire réunis à la préfecture de Bastia, il a passé l’année en revue et a souligné à chaque instant les actions fortes menées par l’Etat.



Souligner l’action continue de l’Etat

En poste depuis un peu de deux ans, Michel Prosic est d’abord revenu sur l’attachement qu’il porte à titre personnel sur le territoire, un département qu’il « apprécie très sincèrement », de « ces femmes et ces hommes qui le porte et le développe avec un investissement sans relâche » et pour lequel il agit « avec comme seule ambition d’améliorer le quotidien des concitoyens ». Selon lui, la Corse est une île dynamique dans laquelle le rôle de l’Etat et de ses institutions est primordial pour aider ses habitants à porter leurs projets le plus loin possible. Durant tout son discours, le préfet n’a pas manqué de souligner à quel point l’Etat et ses services agissent sur toutes les strates de la société, que ce soit dans la revalorisation de la vallée de la Restonica, dans son accompagnement auprès des maires ruraux ou encore dans son soutien aux agriculteurs face au réchauffement climatique. Pour lui, « les services de l’Etat sont les services des collectivités qui en ont peu ou qui n’en ont pas », et l’engagement qui en découle doit être total.



Un programme ambitieux pour 2025

Après être revenu sur les actions marquantes de 2024 telles que la venue du pape à Ajaccio, le passage de la flamme olympique ou la tenue des élections législatives, Michel Prosic a tenu à terminer son discours en évoquant ses grands projets pour la nouvelle année. Selon lui, les services de la préfecture axeront leur année 2025 autour de cinq cruciaux que sont la lutte contre le trafic de stupéfiants et la mortalité routière, la réduction des inégalités, l’accès à une éducation de qualité pour les jeunes, le développement économique de l’île et la gestion de la transition écologique. Pour le préfet de Haute-Corse, « notre responsabilité collective, c’est de faire en sorte que toutes les politiques publiques que l’on peut mener ne soient pas retardées », raison pour laquelle il a annoncé qu’il amplifiera les mesures déjà prises en 2024, notamment en matière de contrôle et de répression, mais également les politiques de subvention et d’investissement.