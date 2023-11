Vivario : L'Interprofession laitière ovine caprine corse se mobilise

Ce mardi matin, à l'appel de l'Ilocc et des acteurs de la filière ovine, une centaine de personnes a bloqué la RT 20 au niveau du lieu-dit "le Chalet", exprimant ainsi leur inquiétude face aux défis multiples auxquels fait face la filière, dont la fièvre catarrhale, la sécheresse, l'inflation des prix alimentaires et le manque d'infrastructures d'abattage adaptées aux petits ruminants.



Portée par l'interprofession laitière ovine caprine corse (Ilocc), cette mobilisation a rallié l'ensemble des professionnels du secteur mais aussi des membres de Core in Fronte également présent pour soutenir cette démarche. L'objectif prioritaire : obtenir une audience auprès du préfet de région et du président de l'exécutif pour discuter de la prise en charge complète du vaccin et du remboursement intégral des pertes liées à la morbidité. Cette mobilisation a porté ses fruits, avec une réunion prévue à 14 heures avec le président de l'exécutif, Gilles Simeoni, suivie d'une visioconférence avec le préfet de région à 15 heures.



Le blocage a été levé vers midi, permettant la reprise de la circulation.





