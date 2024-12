Visite du Pape en Corse. Le réseau mobile renforcé pour faire face à l’afflux de pèlerins

C’est un évènement historique que beaucoup ne rateraient pour rien au monde. Le Pape François sera à Ajaccio ce dimanche. Mais avec 8000 personnes attendues à la messe au Casone, 10 000 dans la « fan zone » de la place Miot et des dizaines de milliers tout au long du parcours de la Papamobile voulant partager leurs images et leur joie avec ceux qui n’ont pas pu faire le déplacement, le réseau téléphonique tiendra-t-il ?



« Même si les réseaux mobiles d’Orange peuvent absorber un trafic très dense qui est multiplié par 4 voire 5 en plein été durant la saison à Ajaccio, le défi lors d’un événement comme celui de la visite du Pape consiste à absorber un trafic que nous estimons similaire mais dans un espace restreint et en quelques heures. Nous savons qu’il y aura des pics d’usage télécoms et concentrés sur des zones bien délimitées », relève ainsi Franck Rabourg, directeur régional Orange Corse. Comme ses concurrents, afin que ses clients puissent bénéficier de la connectivité adéquate, l’opérateur téléphonique a de facto déployé de nombreux moyens technologiques pour être à la hauteur de l’évènement. À commencer par des moyens mobiles temporaires en ville pour absorber le trafic supplémentaire (4 et 5G). « Trois antennes supplémentaires ont été installées au Palais des Congrès, car c’est là que se déroule le colloque qui amène le Pape en Corse et où se trouve le centre de presse, mais aussi place Miot et bien sûr au Casone). Elles sont opérationnelles depuis le 10 décembre », détaille le directeur régional d’Orange.