Visite de la Commission des lois de l'Assemblée nationale en Corse : Un premier pas vers l'autonomie de l'île ?

Ce jeudi, une délégation d'une dizaine de députés de la Commission des Lois de l'Assemblée nationale était en Corse, marquant une nouvelle étape dans le processus de réflexion autour de la réforme constitutionnelle de l'ile. Accueillis par Gilles Simeoni, président de l’exécutif, et Marie-Antoinette Maupertuis, présidente de l’Assemblée de Corse, ainsi que des membres du conseil exécutif, la délégation a amorcé une série de rencontres et de réunions.

À l'initiative de Sacha Houlié, président de la Commission et député Renaissance, cette visite intervient deux mois après le déplacement du Président Emmanuel Macron, qui avait ouvert la porte à une possible autonomie de la Corse. L'objectif de cette rencontre, comme l'a rappelé le président de la Commission, "était de lancer le travail de la Commission des Lois sur le projet de révision constitutionnelle, annoncé le 28 septembre dernier."

"La Commission est ici pour bien comprendre ce que sont nos attentes, bien comprendre ce qu’est actuellement la Corse. Comprendre la réalité de l’île et les attentes qui sont celles des élus et de la population", a déclaré Marie-Antoinette Maupertuis. La journée s'est articulée autour de rencontres avec les élus du Conseil exécutif et de l’Assemblée, les présidents de groupes politiques, les parlementaires, les maires, les présidents d’intercommunalités, le bureau de la Chambre des territoires, le Conseil économique social et culturel de Corse (Cesec), et les vice-présidents de l’Assemblea di a Giuventù.

Sacha Houlié a exposé les nombreux sujets abordés au cours des discussions, notamment les défis liés à l'absence de statut pour la Corse et les contraintes spécifiques à l'île : "Nous avons eu des mises en situation avec les élus de l’exécutif et de l’assemblée. Notamment les difficultés que posait matériellement l’absence de statut pour la Corse. Nous avons également discuté avec les représentants de groupes, cela permet de lever certains quiproquos mais des questions se posent.... Qu’est-ce que nous entendons par consensus ? Qui doit faire des avancées ? Quelles sont les contraintes insulaires, donc de la Collectivité, et quelles sont les contraintes nationales, de l’Assemblée nationale et du Sénat", a expliqué le député.