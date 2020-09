Visite de Macron : la chambre d'agriculture de Haute-Corse exclue de la partie

Depuis plus d’une semaine, la Chambre d’agriculture de Haute-Corse et la FDSEA de Haute-Corse se préparent à une rencontre éventuelle avec le Président de la République en voyage officiel en Corse, dans le cadre du sommet EUROMED.



Suite à la présentation du plan de relance national de 100 milliards d’euros, nous savons que 1.2 milliards d’euros seront consacrés à l’agriculture, or nous constatons qu’en mettant comme priorité l’autonomie alimentaire régionale, les actions pour une production agricole respectueuse de l’environnement et en faisant participer les agriculteurs à la lutte contre le réchauffement climatique, la Corse de par ses besoins et sa volonté rentre de plein pied dans le projet agricole lié à ce plan de relance national. Il nous semble donc important de pouvoir l’expliquer à tout un chacun, ainsi avant la venue du Président, nous avons fait des demandes officielles d’interviews auprès des différents médias, pour expliquer aux Corses combien l’agriculture avait eu à souffrir du COVID-19 et comment ce plan de relance pouvait redonner l’espoir d’une agriculture productive et utile à l’ensemble de la société corse.



Aujourd’hui nous apprenons que l’ensemble des secteurs économiques de l’Ile sont conviés à une rencontre de travail avec des conseillers du gouvernement et qu’il n’y a aucun représentant capable de recevoir un agriculteur.



Au-delà de l’injustice et du mépris affiché envers un secteur symbolique de la Corse et de ce qu’elle représente, la Chambre d’agriculture de Haute-Corse et la FDSEA de Haute-Corse dénoncent avec la plus grande fermeté la négation du poids économique et environnemental que représente l’agriculture en Corse.



Le bashing de l’agriculture corse n’est pas dû au hasard. Il y a en France et en Corse, des forces politiques et économiques qui travaillent à la disparition des agriculteurs. Politiquement tout d’abord les agriculteurs corses portent plus que n’importe quelle autre profession l’attachement à leur identité régionale, ce qui en fait automatiquement des ennemis de la république jacobine. Economiquement ensuite, la capacité de produire l’alimentation d’une région pouvant jusqu’à atteindre l’autonomie alimentaire est en soi subversif pour une république jacobine. La maitrise du foncier détenu par les agriculteurs est forcément la seule alternative existante pour l’implantation d’une économie monolithique basée sur le « tout tourisme ». Le « tout tourisme » qui est pour la Corse, et on l’a vu au moment du COVID-19, la confirmation d’une dépendance économique, convenant pleinement aux tenants de la République Jacobine.