Visite de Gérald Darmanin en Corse : les forestiers sapeurs se mobilisent à Bastia

Environ 200 personnes ont répondu à l'appel au rassemblement lancé par le STC de la CdC à Bastia qui veut maintenir la pression sur le gouvernement et le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, en Corse depuis hier. « Il s’agit en fait d’une action de tous les personnels de la Collectivité de Corse » explique Marc Baldacci, du STC de la CdC « Nous sommes là comme bien d’autres , dans d’autres secteurs depuis plusieurs jours pour soutenir le collectif crée à Corte le 9 mars. On est là pour soutenir tout ce que demande le peuple corse. Alors qu’un ministre est là, on maintient la pression. Le ministre fait du bla bla nous on veut des actes. Les services techniques ont montré la voie ce matin, on appelle tout le personnel à nous rejoindre ».



Un rassemblement qui se voulait pacifique, toutefois les manifestants à coups de canons à eau des camions citernes ont arrosé l’intérieur de l’enceinte de la préfecture.