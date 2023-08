Virus du Nil occidental : Un cas recensé en Haute-Corse

Revêtir des vêtements couvrants, particulièrement en soirée lorsque les moustiques Culex sont les plus actifs. Utiliser des répulsifs anti-moustiques. Installer des moustiquaires. Employer des diffuseurs électriques à l'intérieur des habitations. Éviter l'usage de serpentins insecticides à l'intérieur.

L’Agence régionale de santé (ARS) indique ce jeudi qu'un cas de cette maladie virale transmise par les moustiques a été identifié en Haute-Corse plus précisément dans la zone de Borgo. Le patient présentant des symptômes évocateurs a été admis il y a quelques jours au centre hospitalier de Bastia où un premier diagnostic confirmé par le Centre National de Référence le 29 août 2023, a été fait. L'homme, qui depuis a regagné son domicile, est actuellement dans un état stable et non préoccupant.Dans un communiqué diffusé ce 31 aout l'ARS appelle l'importance cruciale des mesures de prévention contre les piqûres de moustiques, ainsi que les symptômes qui devraient inciter à une consultation médicale immédiate.Le virus West Nile est transmis par les moustiques du genre Culex, qui contractent le virus lorsqu'ils entrent en contact avec des oiseaux porteurs de l'infection. La transmission survient lorsque le moustique infecté pique un oiseau puis pique un être humain. Notons que ce virus ne se transmet ni d'homme à homme, ni d'homme à moustique. Les humains et les chevaux, piqués par un moustique infecté, sont des "hôtes accidentels".Dans la majorité des cas, l'infection au virus West Nile ne montre aucun symptôme (asymptomatique). Cependant, certaines personnes peuvent présenter un syndrome pseudo-grippal avec fièvre, maux de tête et douleurs musculaires, souvent accompagné d'une éruption cutanée. Dans de rares cas (moins de 1%), des complications neurologiques peuvent se manifester, particulièrement chez les individus immunodéprimés.Pour se protéger des piqûres de moustiques, des mesures simples peuvent être adoptées :Toute personne souffrant de symptômes tels que fièvre subite, maux de tête, douleurs musculaires, éruption cutanée, enflure des ganglions du cou ou changements comportementaux, est vivement encouragée à consulter rapidement un médecin.La propagation du virus West Nile est étroitement surveillée en France par le biais d'un dispositif humain, équin et aviaire. L'ARS Corse souligne que l'infection au virus West-Nile est une maladie à déclaration obligatoire. Dès qu'un cas est signalé, une enquête est immédiatement lancée en collaboration avec Santé publique France pour identifier les sources potentielles de contamination et détecter d'autres cas. Des mesures de contrôle et de gestion peuvent être mises en place en fonction des conclusions de ces investigations.L'ARS Corse enjoint les professionnels de santé à rester vigilants et à effectuer un dépistage minutieux en cas de suspicion de nouveaux cas.Face à cette situation, l'ARS Corse et Santé publique France rappellent que la meilleure manière de se prémunir contre cette maladie réside dans la protection contre les piqûres de moustiques et l'éradication des foyers de larves dans les environs des habitations, réduisant ainsi le risque de transmission.