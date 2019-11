Violentes pluies à Ajaccio et dans sa région

C.-V. M le Samedi 2 Novembre 2019 à 18:48

De violentes pluies se sont abattues sur Ajaccio et sa région ce samedi. Leur intensité a rapidement eu des répercussions dans certains quartiers de ville vite submergés comme on peut le constater sur ces images de Michel Luccioni. Mais si les pluies ont été violentes et si certaines entreprises ont subi des dégâts dûs aux inondations, le SIS de Corse-du-Sud, sollicité pour des pompages dans nombre de résidences, signalait en fin de journée que la journée n'avait fait ni victime ni de dégâts spectaculaires.

