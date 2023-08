Violences sexuelles en colonie de vacances à Porticcio : un même agresseur de 12 ans

Un « jeu » qui tourne à l’affaire sordide. Le parquet d’Ajaccio a ouvert une enquête pour « viols et agressions sexuelles contre un enfant de 12 ans dans le cadre d’un jeu dit de l’olive ». L’information, confirmée par le procureur de la République d’Ajaccio Nicolas Septe au Figaro, a été révélée par le média Actu17 Pris en charge à l’hôpital d’Ajaccio, un enfant de 12 ans s’est plaint auprès du personnel soignant d’avoir subi « à plusieurs reprises une pénétration digitale de la part d’un autre enfant » lors de son séjour dans une colonie de vacances. Quatre autres jeunes du même âge ont dit avoir été victimes des mêmes faits et de la part du même enfant, selon Nicolas Septe. Ils ont été entendus par la direction départementale de la sécurité publique (DDSP).« Cette pratique, souvent banalisée par les enfants eux-mêmes, consiste à mettre un doigt dans les fesses d’un camarade par-dessus ses habits et sans son consentement afin de le prendre par surprise », rapporte le sénateur Michel Canévet dans une question au ministère de l’Éducation nationale.Selon un rapport du Sénat sur la délinquance des mineurs publié en 2022, explique le Figaro, les mineurs faisant l’objet d’une plainte pour « violences sexuelles sur mineurs » représentaient, en 2021, 44,5 % des mis en cause. Dans ce même rapport, il est indiqué qu’en 5 ans (entre 2016 et 2021), les violences sexuelles de mineurs sur d’autres mineurs ont augmenté de 59,7 %