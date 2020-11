Violences faites aux femmes en Corse : pendant le confinement, un numéro pour leur venir en aide

"Pendant le confinement on sait que le nombre de faits de violences envers les femmes est plus important", rappelle Vannina Saget, directrice régionale aux droits des femmes et à l’égalité en Corse. A ce titre, le service déconcentré de l'Etat et la préfecture ont travaillé sur un regroupement de numéros utiles pour les victimes de violences.



En Corse, un numéro vert régiona,l encore trop peu connu, servira aux victimes.

s'agit du 0800 400 235, gratuit et disponible 7 jours sur 7j, 24h sur 24h.

Pour répondre aux demandes, il y a derrière le numéro vert deux antennes régionales du Centre d’information sur les droits des femmes (C.I.D.F.).

" Même pendant le confinement, les services continuent à fonctionner, nous sommes là pour les victimes", assure Vannina Saget. "Les victimes ne doivent pas hésiter à nous contacter et je tiens à rappeler qu'il n'y a pas besoin d’attestation de circulation quand on est victime de violences et si on doit fuir de chez soi", poursuit-elle.



Au 1er octobre 2020,720 faits de violences intra-familiales ont été recensés en Corse.