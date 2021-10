Violences conjugales : en Haute-Corse policiers et gendarmes pourront se déplacer pour recueillir les plaintes des victimes

Selon le ministre une femme qui veut déposer plainte doit pouvoir être reçue "à n'importe quelle heure du jour et de la nuit" et pour lutter contre ce fléau Gérald Darmanin veut aussi que les services de police et de gendarmerie préviennent "quoi qu’il arrive le parquet et absolument les présenter à une unité médicale s’il le faut."



La vidéo



Ce qui souvent dissuade les victimes à dénoncer les violences conjugales c'est la peur d'aller au commissariat. Grâce à une expérimentation qui sera bientôt mis en place en Haute-Corse les forces de l'ordre pourront se déplacer pour recueillir les plaintes des victimes "chez autrui" (voisins, amis, famille..).C'est le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin, qui l'a annoncé ce jeudi 21 octobre, lors d'une prise de parole face à la presse, en détaillant des nouvelles mesures voulues par le gouvernement pour faciliter le dépôt de plaintes pour violences conjugales ou viol.Une repense concrète de l'Etat aux témoignages sur l'accueil dans les commissariats des victimes de violences conjugales ou de viol qui se multiplient depuis quelques mois sur les réseaux sociaux sous le mot-dièse #DoublePeine.