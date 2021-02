"Viol et agression sur mineure à Bastia" : cinq personnes présentées devant un juge d'instruction

Dans l'affaire du chantage sexuel sur l'application "Snapchat" survenue en janvier sur deux jeunes adolescentes de 11 et 13 ans, le parquet de Bastia qui s'était saisi de l'affaire, a ouvert une information judiciaire.Ce vendredi 5 février, le procureur de la République de Bastia, Arnaud Viornery annonce que "cinq personnes ont été présentées devant un juge d'instruction" pour des faits de "viol et agression sexuelle sur mineure de moins de 15 ans".Parmi les personnes présentées, des majeurs et des mineurs.