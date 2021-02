"Viol et agression sexuelle sur mineure" à Bastia : l'enquête est "très activement suivie"

Durant plusieurs mois, deux collégiennes âgés de 11 et 13 ans auraient été victimes de "chantage sexuel" sur les réseaux sociaux. L'adolescente de 13 ans, aurait envoyé pendant le premier confinement des photos en tenue légère sur l'application "Snapchat" à un lycéen de 17 ans qui s'en serait ensuite servi pour la contraindre à lui faire une fellation.



L'autre adolescente de 11 ans aurait également été approchée par le lycéen mais aurait refusé de lui envoyer des photos. Il l'aurait alors intimidée et suivie dans un parc en faisant des gestes obscènes.



Une amie de l'adolescente de 13 ans a alors averti la communauté éducative du collège qui a ensuite prévenu les parents des deux collégiennes. Les parents des deux victimes ont porté plainte au commissariat de Bastia.



Le parquet de Bastia s'est immédiatement saisi de l'affaire et a ouvert une enquête pour "viol et agression sexuelle sur mineure de moins de 15 ans". L'enquête a été confiée à la sûreté départementale de Bastia.



Ce lundi 1er février, le procureur de la République de Bastia affirme que l'enquête est "très activement suivie".