Vincent Carlotti : « Dans la première Assemblée de Corse, il y avait tout à faire, c’était rock’n’roll et passionnant »

- Quel est votre souvenir le plus marquant de l’installation de la première assemblée de Corse, le 20 août 1982 ?

- J’ai été élu sur la liste du Parti socialiste (PS) avec deux autres de mes camarades (Ange Pantaloni et Jean-Louis Lucchini). Il y avait une liste dissidente menée par Charles Santoni et l’Amiral Sanguinetti. Vous allez trouver cela paradoxal, mais la scène qui m’a le plus frappé, ce n’est pas le jour de l’installation, mais la veille. Toute la gauche, c’est-à-dire les Socialistes, les Communistes, les Radicaux…, s’est réunie avec Denis de Rocca Serra, qui avait formé une liste personnelle dont il était le seul élu, et avec la liste d’Edmond Simeoni, à la Villa Piétri à Ajaccio. Dans cette jolie villa qui avait appartenu à François Piétri et qui était propriété du Conseil général de la Corse du Sud, Prosper Alfonsi avait son bureau parce qu’avant d’être élu président de la première assemblée Corse, il était président de ce qu’on appelait : l’Etablissement public régional. Nous nous réunissons vers 20 heures. L’objectif : chercher pour le lendemain une majorité de gauche, plus les Progressistes, comme disait Prosper. Je vous laisse imaginer l’atmosphère ! Les discussions ont duré très longtemps et n’ont pas été faciles du tout. Pour des tas de raisons, ces réunions-là ne sont jamais faciles. Un peu après minuit, après avoir prévenu Toussaint Lucciani et Nicolas Alfonsi, je vais dans le bureau de Prosper Alfonsi et j’appelle Gaston Defferre, ministre de l’Intérieur.



- Pourquoi appelez-vous Gaston Defferre ?

- D’abord, inutile de vous dire que le permanent de service du cabinet du ministre n’avait pas tellement envie de réveiller le ministre à minuit ! Quand je lui ai expliqué que s’il ne réveillait pas le ministre et si le lendemain, ça se passait mal, il aurait de mes nouvelles et celles du ministre, il a fini par le réveiller. Au bout du fil, Gaston Defferre me dit : « Carlotti, qu’est-ce qui se passe ? Je vous écoute ». Je lui dis : « On ne s’en sort pas ! Je voudrais faire une proposition, mais avant, j’aimerais vous en parler. Je voudrais que l’on propose à Edmond Simeoni de le faire président de l’assemblée de Corse, et que l’on rédige, pendant les quelques heures qui nous restent, un programme minimum pour gouverner la Corse ensemble ». Il y a eu - vous vous en doutez bien ! - un grand silence à l'autre bout du fil. Et puis d’un coup, Defferre me dit : « Allez-y ! Et tenez-moi au courant ! ». Je retourne dans la salle de discussion, j’informe le président Prosper Alfonsi, qui était un peu contrarié, mais qui était un brave homme et qui a bien compris l’intérêt de la chose. Finalement, lui aussi me dit : « Allez-y ! ». J’en informe ensuite les partenaires de gauche qui ont évidemment un peu renâclé, surtout les Radicaux et les Communistes, mais, au final, tout le monde a compris qu’il fallait le faire. Prosper Alfonsi fait la proposition à Edmond Simeoni : « Nous nous sommes mis d’accord à gauche. Demain, si vous êtes d’accord, on vous élit président de l’Assemblée de Corse et on essaye de composer, ici, un Exécutif avec la gauche et les Autonomistes ». Naturellement, Edmond a été un peu surpris. Il se retire pour discuter avec son groupe, cela dure assez longtemps. De retour dans la salle, il nous dit : « Je suis désolé, mais ce n’est pas possible ». C’est pour moi l’acte le plus important de cette période !



- Pourquoi ce refus d’Edmond Simeoni est-il, pour vous, l’acte le plus marquant ?

- Parce que je n’ai cessé de m’interroger sur ce qui se serait passé, si Edmond avait accepté. On ne connaîtra jamais la réponse ! J’en parlais, d’ailleurs, de temps en temps avec lui. Il n’a pas donné d’explication à son refus, il n’avait pas à le faire d’ailleurs. Il m’a juste dit qu’il n’était pas contre, mais qu’il y avait, dans le groupe autonomiste, des désaccords formels et importants. Il s’est, donc, rallié à la majorité qui n’était pas d’accord. Dans mon esprit, il ne s’agissait pas seulement de chercher une majorité à l’Assemblée de Corse, que de toute façon nous n’aurions pas eue, mais de chercher à faire rentrer dans le jeu ce qu’on appelait à l’époque : les Autonomistes, parce que cela me paraissait important. Je les connaissais bien, nous étions, avec Toussaint Luciani et d’autres, relativement proches d’eux. Ils avaient des choses intéressantes à dire et j’ai pensé que l’occasion était bonne de les mettre à l’épreuve. J’ai toujours pensé qu’on ne peut pas rester éternellement dans l’opposition, parce qu’on n’y apprend rien ! Au bout d’un moment, on tourne en rond. C’est d’ailleurs pour cela que 40 ans plus tard, j’ai voté nationaliste.