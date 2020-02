Ville-di-Pietrabugno : Michel Rossi, le maire sortant, a annoncé sa candidature aux municipales

Maria Bettina Colonna le Mardi 4 Février 2020 à 11:48

Michel Rossi sera candidat à sa propre succession aux élections municipales de mars prochain. Entouré de 23 colistiers, parmi lesquels 6 nouveaux entrants, le maire sortant de Ville di Pietrabugno, tête de la liste « Union de gestion pour l'avenir. Donne, Omi é Prugetti », entend développer un programme et des projets qui s’attachent aux valeurs, et qui porteront une vision de la politique au plus proche du terrain et des attentes des administrés. Il a évoqué une mandature qui s’achève et qui a été marquée par des problèmes et des écueils inattendus, tel que le sinistre Rosa Verde dont les répercutions humaines et matérielles restent toujours d’actualité.







Jeunesse, petite enfance, logement, précarité, et politique en faveur des séniors figurent au sein d’un axe dédié au social.

Les préoccupations environnementales, l’écoresponsabilité, les économies d’énergies et la transition écologique seront des thèmes déclinés à partir d’une démarche participative, destinée à associer la population et sensibiliser sur les problématiques environnementales tels que les changements climatiques et les risques associés. Après avoir conduit pendant 6 ans une politique qui s’est inscrite dans la continuité du modèle de gestion initié par son prédécesseur Jean Baggioni, Michel Rossi a officialisé sa candidature et présenté les grandes lignes d’un projet de mandature décliné en 4 axes. On y retrouve des thématiques telles que la valorisation du territoire et la promotion des richesses patrimoniales aussi bien en milieu urbain qu’en zones rurales.Jeunesse, petite enfance, logement, précarité, et politique en faveur des séniors figurent au sein d’un axe dédié au social.Les préoccupations environnementales, l’écoresponsabilité, les économies d’énergies et la transition écologique seront des thèmes déclinés à partir d’une démarche participative, destinée à associer la population et sensibiliser sur les problématiques environnementales tels que les changements climatiques et les risques associés.

La liste Michel ROSSI, Emma MUSSIER, Jean Pascal BRACCINI, Catherine MEZZANA, Jean Michel SAVELLI, Jeanne CALLIER, Emmanuel PETRI GUASCO, Corinne PALMIERI, Stéphane CASANOVA, Florence AGOSTINI, Jean Noel VALERY, Isabelle COMTE, Richard PELLEGRINI, Julia FERRANDI, Jean Philippe ROSSI, Marlène SAVELLI, Paul CRISTOFARI, Odile RAFFAELLI, Fabrice MARTINETTI, Patricia BECK, Franck WINIARSKI, Danielle BALDOCCHI, Pierrick ANDREI.

