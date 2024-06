Ville-di-Pietrabugno : L’Ensemble Vocal du Cap Corse interprète « Misatango »

Créée en 2008, l’Ensemble Vocal du Cap Corse est un chœur mixte composé d’une vingtaine de chanteurs, tous amateurs. « Notre répertoire est varié, de la Renaissance au XXIe siècle, musique sacrée, traditionnelle ou contemporaine » souligne sa cheffe de chœur Sylvia Girolami, violoncelliste, diplômée du conservatoire de Marseille, titulaire du Certificat national de professeur d’éducation musicale et chant choral. Elle a été pendant quinze ans violoncelliste à l’Orchestre de chambre d’Avignon et a travaillé la direction de chœur avec Philippe Caillard et Pierre Calmelet du Madrigal de Paris. « Un travail exigeant en répétition permet d’aborder des partitions particulièrement complexes tant sur le plan rythmique que sur celui de l’expression. Nous donnons régulièrement des concerts dans le Cap Corse et la région bastiaise ». Cet ensemble réputé a aussi travaillé sur le timbre avec le concours de Michelle Cannicioni, artiste lyrique soliste de renommée internationale. Depuis quelques années la soprano Agnès Soldati et la pianiste Martine de Barros accompagnent aussi le groupe qui bénéficie du soutien de municipalités du Cap et de la Collectivité de Corse.

Depuis plusieurs mois l’ensemble travaille sur une œuvre du compositeur et chef d’orchestre argentin, Martin Palmeri. « Martin Palmeri a composé de nombreuses œuvres pour chœur, des opéras ainsi que des œuvres symphoniques.» nous apprend S. Girolami. « Il est notamment l’auteur de la Misa a Buenos Aires, plus connue sous le nom de Misatango. Créée en 1996 avec l’orchestre symphonique de Cuba, elle est jouée, à présent, dans le monde entier ».

L’Ensemble Vocal du Cap Corse interprétera cette œuvre encore inédite en Corse lors de deux concerts à Bastia les 5 et 6 octobre prochains. Lors de ceux-ci «E tre done », une formation de trois chanteuses insulaires sera aussi sur scène, en préambule à la Misatango. Avant même ces deux dates, une répétition publique (entrée gratuite) sera donnée ce vendredi 28 juin à 20h, à l’église Sainte-Lucie de Ville di Pietrabugno.

Au programme les différents mouvements de la Misa (hormis le Sanctus) :

- Kyrie

- Gloria

- Benedictus - Agnus Dei

La répétition sera dirigée par Sylvia Girolami avec au piano Martine de Barros et la soliste Agnès Soldati.