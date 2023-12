Vigilance orange vent violent : la préfecture de Corse-du-Sud interdit tous les événement en extérieur

Le département de Corse-du-Sud se prépare à affronter un épisode de vents violents ce samedi, le 2 décembre, de 6 à 22 heures, selon les informations fournies par Météo France, qui a placé le département en vigilance orange. Ainsi, le préfet a décidé d'interdire tous les événements festifs, culturels, et sportifs amateurs organisés en extérieur ou sous des tentes et chapiteaux pendant cette période cruciale. Marchés de Noël, foires, processions, et autres rassemblements similaires sont concernés par cette interdiction, tout comme l'emploi du feu. Il est à noter que ces restrictions seront automatiquement prolongées si Météo France décide de maintenir le niveau de vigilance orange au-delà de la date initiale de fin, soit le samedi 2 décembre à 22h00.



Dans le cadre de cette alerte, des consignes de sécurité sont également délivrées aux citoyens pour minimiser les risques potentiels. Il est recommandé de limiter les déplacements et de réduire la vitesse sur la route, en particulier pour les véhicules sensibles aux effets du vent. Les promenades en forêt et sur le littoral, les activités nautiques, ainsi que toute approche des bords de mer sont fortement déconseillées.

En milieu urbain, la vigilance est de mise face aux possibles chutes d'objets variés. Il est strictement recommandé de ne pas intervenir sur les toitures et de ne jamais toucher à des fils électriques tombés au sol.