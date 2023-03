Vigilance orange vent fort : le port de Bastia fermé

Météo France a diffusé une vigilance météorologique de niveau orange pour le paramètre « Vent fort » qui prendra effet à compter du vendredi 10 mars à partir de 6 heures jusqu'au samedi 11 mars à 6 heures au plus tôt. Une évaluation plus précise de la situation sera réalisée par Météo-France vendredi en fin de matinée, et pourrait entrainer une prolongation de la mesure.



Selon les prévisions, le vent d'ouest devrait se renforcer en cours de matinée du vendredi 10 mars. Il concerne le relief, la Balagne et l'est de l'île. Les rafales pourraient atteindre des vitesses proches de 120 à 140 km/h en Balagne et sur le relief, et même 160 à 190 km/h sur le Cap Corse. Sur la région bastiaise, les rafales en journée pourraient atteindre des vitesses comprises entre 90 et 120 km/h. Des accalmies temporaires pourraient toutefois se produire en cours de matinée et début d'après-midi.

En cours d'après-midi, les rafales devraient devenir plus fréquentes et atteindre des vitesses comprises entre 120 et 140 km/h sur les versants orientaux.



Plusieurs mesures

Suite à cette annonce, le Préfet de la Haute-Corse a pris deux arrêtés. Le premier interdit l’emploi du feu du vendredi 10 mars à minuit jusqu'au dimanche 12 mars minuit inclus. Le second interdit toutes les manifestations culturelles et sportives en plein air, ainsi que la réception du public dans les établissements de type chapiteaux, tentes et autres structures du vendredi 10 mars à 00h00 jusqu'au samedi 11 mars minuit inclus. E



n outre, le port de Bastia sera fermé à la navigation du vendredi 10 mars à partir de 09h00 jusqu’au samedi 11 mars à 23h00, pour des raisons de sécurité nautique. Les escales des navires ont été ajustées en conséquence avec les compagnies maritimes afin de limiter les perturbations sur le trafic maritime.