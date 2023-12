Vigilance orange : l'ouverture du marché de Noël d'Ajaccio reportée à dimanche

Patrice Paquier Lorenzi le Vendredi 1 Décembre 2023 à 13:54

Suite à une réunion préfectorale, tenue en présence des représentants de la Mairie d'Ajaccio, et compte tenu des conditions météorologiques défavorables annoncées sur Ajaccio et la Corse du Sud en général, il a été décidé ce vendredi de repousser l'ouverture du Marché de Noël d'Ajaccio. En effet, Météo France a émis une vigilance Orange "vent fort" pour la journée de samedi 2 décembre de 6 à 22 heures. La prudence étant de rigueur, la décision a été prise en concertation avec l'ensemble des pouvoirs publics concernés. L'ouverture des chalets est donc reportée dimanche matin à 10 heures et l'inauguration officielle est finalement décalée à dimanche à 17 heures.