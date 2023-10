Vidéomaton d'Arte e Mare pour l'histoire du théâtre de Bastia

Le concept du vidéomaton offre une expérience intime où les festivaliers peuvent partager leurs sentiments sur le Théâtre de Bastia « Dans la cabine du vidéomaton chacun peut aussi bien évoquer ce que représente pour lui le théâtre de Bastia, les souvenirs qu’il y a, parler d’un film ou lire via un prompteur une réplique célèbre d’un film. Les courtes capsules vidéo d'une à deux minutes sont ensuite montées et projetées avant la diffusion du film du soir. » explique le réalisateur. Chaque jour, entre 20 et 30 festivaliers se prêtent au jeu de la caméra, créant ainsi une collection de témoignages qui serviront à Nicolas Pancrazi dans la réalisation d'un documentaire historique sur le Théâtre de Bastia, couvrant la période de 1840 à 2023.